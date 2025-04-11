ЗМІ: російський газ для Придністров’я оплачує вже інша компанія, а обсяги зменшилися

Молдовські журналісти дізналися про зміну у ланцюжку посередників, через який невизнане Придністров’я отримує російський газ, та зменшення обсягу постачання.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє "Мост" – незалежне медіа про Придністров'я, засноване авторитетними молдовськими журналістами.

Від двох не пов’язаних між собою джерел видання дізналося, що зареєстрована у Дубаї JNX General Trading більше не сплачує за постачання газу для Придністров’я – цю функцію передали іншій фірмі з реєстрацією в ОАЕ.

За версією джерел, заміна може бути пов’язана з тим, що JNX General Trading могла мати труднощі зі своєчасною сплатою за потрібні об’єми газу.

Також джерела розповіли, що зараз Придністров’я кожної доби отримує близько 2,2 млн кубометрів газу, тоді як раніше отримувало 3 млн кубів. Цю інформацію раніше повідомляли джерела з Міненерго Молдови.

Державні відомства переважно не відповіли на запити "Моста" стосовно газопостачання Придністров’я – окрім Бюро реінтеграції, де відповіли, що обсяги постачання зменшилися.

Нагадаємо, Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я угорською компанією за кредитні гроші Росії.

Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.