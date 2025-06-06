В непризнанном Приднестровье заявили о проблемах с поставками газа

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский подтвердил, что в регионе сложилась "шаткая" ситуация в энергетике на фоне сообщений о дефиците газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Накануне приднестровские СМИ опубликовали заявление местной сети автозаправок, которая "в связи с ограничением подачи газа" прекратила продажу сжиженного газа автовладельцам.

Позже лидер Приднестровья Вадим Красносельский признал, что "положение дел в энергетике – шаткое", и хотя регион получает газ, "договоренности краткосрочные".

"Техническое оформление каждый раз требует времени и значительных усилий большого количества участников. Приходится экономить ресурсы, чтобы снова не впасть в глубокий энергетический кризис. Мы прилагаем максимум усилий для недопущения ее повторения", – сказал Красносельский.

В Министерстве энергетики Молдовы в то же время напомнили, что Европейский Союз еще в начале года предлагал помощь с поставками газа Приднестровью, но там от этого отказались.

"Предложение ЕС и Молдовы о помощи региону остается в силе. Решать, принимать ее или нет, – прерогатива так называемой власти Тирасполя", – сказали в ведомстве в комментарии NewsMaker.

Напомним, Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье за кредитные деньги России. Посредником сейчас выступает компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эти поставки одобрили после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые были готовы предоставить с рядом экономических и политических условий.

Подробнее на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь.