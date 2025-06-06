ЄС може відкласти частину регулювання штучного інтелекту

Європейська комісія допускає можливість відтермінування деяких положень регулювання штучного інтелекту в ЄС, що було погоджено наприкінці 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен, її цитує видання Politico.

Перші в світі правила щодо боротьби з ризиками штучного інтелекту були узгоджені в ЄС наприкінці 2023 року і поступово набудуть чинності протягом наступних півтора року.

"Якщо ми побачимо, що стандарти й рекомендації не готові вчасно, ми не повинні виключати відтермінування деяких частин AI Act", – зазначила Вірккунен під час зустрічі міністрів ЄС з питань цифрової трансформації у Люксембурзі.

AI Act передбачає як заборону певних застосувань ШІ, так і жорсткі вимоги до прозорості, безпеки й відповідальності.

Проте компанії, особливо розробники найпотужніших моделей ШІ, очікують на додаткові технічні стандарти та керівні документи, які поки що не готові. Очікувалося, що кампанії повинні будуть дотримуватися нових зобов'язань з 2 серпня.

Зокрема, кодекс доброчесної поведінки, який має стати основним інструментом виконання нових вимог, ще перебуває на стадії розробки.

Через це частина галузі закликає запровадити механізм, який дозволить офіційно відкласти строки набуття чинності правил до моменту повної готовності документації.

Крім того, кілька міністрів країн ЄС уже сигналізували про готовність підтримати таке відтермінування.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Єврокомісія інвестує 1,3 млрд євро у штучний інтелект і кібербезпеку.

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