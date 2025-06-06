ЕС может отложить часть регулирования искусственного интеллекта

Европейская комиссия допускает возможность отсрочки некоторых положений регулирования искусственного интеллекта в ЕС, которые были согласованы в конце 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен, ее цитирует издание Politico.

Первые в мире правила по борьбе с рисками искусственного интеллекта были согласованы в ЕС в конце 2023 года и постепенно вступят в силу в течение следующих полутора лет.

"Если мы увидим, что стандарты и рекомендации не готовы вовремя, мы не должны исключать отсрочку некоторых частей AI Act", – отметила Вирккунен во время встречи министров ЕС по вопросам цифровой трансформации в Люксембурге.

AI Act предусматривает как запрет определенных применений ИИ, так и жесткие требования к прозрачности, безопасности и ответственности.

Однако компании, особенно разработчики самых мощных моделей ИИ, ожидают дополнительных технических стандартов и руководящих документов, которые пока не готовы. Ожидалось, что кампании должны будут соблюдать новые обязательства с 2 августа.

В частности, кодекс добропорядочного поведения, который должен стать основным инструментом выполнения новых требований, еще находится на стадии разработки.

Из-за этого часть отрасли призывает ввести механизм, который позволит официально отложить сроки вступления в силу правил до момента полной готовности документации.

Кроме того, несколько министров стран ЕС уже сигнализировали о готовности поддержать такую отсрочку.

Напомним, в марте стало известно, что Еврокомиссия инвестирует 1,3 млрд евро в искусственный интеллект и кибербезопасность.

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