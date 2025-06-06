Фінляндія після масованих ударів по Україні закликала РФ до припинення вогню

Міністерство закордонних справ Фінляндії, яка цього року головує в ОБСЄ, закликало Росію до "беззастережного припинення вогню" після обстрілів українських міст.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву фінське МЗС розмістило на Х.

Зовнішньополітичне відомство Фінляндії наголосило, що в результаті ударів Росії по Києву та інших містах "загинули та були поранені десятки людей, серед яких співробітники служб надзвичайних ситуацій України".

"Наші думки з їхніми рідними та близькими. Ми закликаємо Росію погодитися на повне і беззастережне припинення вогню", – додало МЗС Фінляндії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив російську масовану атаку на Україну у ніч на п'ятницю, 6 червня, та назвав дії Росії варварськими.

А посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова поділилася особистою історією пережитої ночі під російськими обстрілами в Києві, коли вона разом із братом ховались в укритті.

Президент Володимир Зеленський після чергового масованого російського удару по регіонах України закликав союзників натиснути на Росію та зупинити війну.