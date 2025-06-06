Финляндия после массированных ударов по Украине призвала РФ к прекращению огня

Министерство иностранных дел Финляндии, которая в этом году председательствует в ОБСЕ, призвало Россию к "безоговорочному прекращению огня" после обстрелов украинских городов.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление финское МИД разместило на Х.

Внешнеполитическое ведомство Финляндии подчеркнуло, что в результате ударов России по Киеву и другим городам "погибли и были ранены десятки людей, среди которых сотрудники служб чрезвычайных ситуаций Украины".

"Наши мысли с их родными и близкими. Мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня", – добавило МИД Финляндии.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил массированную атаку России на Украину в ночь на пятницу, 6 июня, и назвал действия России варварскими.

А посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова поделилась личной историей пережитой ночи под российскими обстрелами в Киеве, когда она вместе с братом пряталась в укрытии.

Президент Владимир Зеленский после очередного массированного российского удара по регионам Украины призвал союзников надавить на Россию и остановить войну.