У Литві засудили крадія рідкісних видань російських книг

Суд Вільнюса в понеділок засудив громадянина Грузії Міхеїла Замтарадзе за крадіжку рідкісних видань російських літературних класиків, який, як вважається, був членом трансʼєвропейського злочинного угруповання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Замтарадзе був заарештований у Бельгії в 2023 році і того ж року переданий до Литви.

Він зізнався у крадіжці 17 книг, серед яких – твори Александра Пушкіна та Миколи Гоголя, з бібліотеки Вільнюського університету в травні 2023 року.

Під час судового засідання у квітні Замтарадзе заявив, що крадіжки книг йому замовив співробітник московського аукціонного дому, який надав йому фальшиві документи та книги, якими мали замінити оригінальні видання.

За словами чоловіка, він далі переправив книги через Білорусь і отримав 30 тисяч євро в криптовалюті.

На суді Замтарадзе засудили за крадіжку у складі організованої групи видань XIX століття вартістю 606 тисяч євро, "що мають високу культурну та історичну цінність".

Тепер його мають передати до Франції, де він звинувачується в подібних крадіжках.

За словами литовських прокурорів, злочинець працював у складі угруповання, яке діяло в Литві, Польщі, Франції, Швейцарії та Грузії.

Агентство Європейського Союзу з питань кримінального правосуддя координувало відповідні правові дії в європейських країнах у листопаді 2023 року після аналогічних крадіжок з бібліотек у Франції, Німеччині, Польщі, Латвії, Естонії та Швейцарії.

Як повідомляється, принаймні частина викрадених книг була згодом продана на аукціонах у Росії.