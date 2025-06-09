В Литве осудили вора редких изданий русских книг

Суд Вильнюса в понедельник приговорил гражданина Грузии Михеила Замтарадзе за кражу редких изданий русских литературных классиков, который, как считается, был членом трансъевропейской преступной группировки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Замтарадзе был арестован в Бельгии в 2023 году и в том же году передан в Литву.

Он признался в краже 17 книг, среди которых – произведения Александра Пушкина и Николая Гоголя, из библиотеки Вильнюсского университета в мае 2023 года.

Во время судебного заседания в апреле Замтарадзе заявил, что кражу книг ему заказал сотрудник московского аукционного дома, который предоставил ему поддельные документы и книги, которыми должны были заменить оригинальные издания.

По словам мужчины, он переправил книги через Беларусь и получил 30 тысяч евро в криптовалюте.

На суде Замтарадзе приговорили за кражу в составе организованной группы изданий XIX века стоимостью 606 тысяч евро, "имеющих высокую культурную и историческую ценность".

Теперь его должны передать во Францию, где он обвиняется в подобных кражах.

По словам литовских прокуроров, преступник работал в составе группировки, которая действовала в Литве, Польше, Франции, Швейцарии и Грузии.

Агентство Европейского Союза по вопросам уголовного правосудия координировало соответствующие правовые действия в европейских странах в ноябре 2023 года после аналогичных краж из библиотек во Франции, Германии, Польше, Латвии, Эстонии и Швейцарии.

Как сообщается, по крайней мере часть похищенных книг была впоследствии продана на аукционах в России.