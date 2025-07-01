Британія викликала представника Грузії через репресії та утиски опозиції

Британія викликала тимчасово повіреного Грузії у зв'язку з "репресіями" керівної партії "Грузинська мрія" проти населення, незалежних ЗМІ та опозиційних голосів у Грузії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, пише "Європейська правда".

У понеділок, 30 червня, Британія викликала тимчасово повіреного у справах Грузії до Міністерства закордонних справ, де йому висловили "рішучу протидію Британії все більш шкідливому курсу Грузії".

У МЗС Британії висловили протест представнику Грузії "проти неправдивих тверджень і публічних нападок з боку "Грузинської мрії" на Британію та міжнародних партнерів".

"Ув’язнення провідних лідерів опозиції є останньою спробою грузинського уряду придушити свободи. Затримання політичних суперників є несумісним з будь-якими євроатлантичними прагненнями "Грузинської мрії", а також з їхніми конституційними зобов’язаннями", – заявив представник британського МЗС.

Він наголосив, що уряд Великої Британії "не вагатиметься розглянути подальші дії, якщо Грузія не повернеться до поваги та дотримання демократії, свобод і прав людини".

Протягом понеділка 23 червня Тбіліський міський суд оголосив вироки трьом лідерам грузинської опозиції, яким інкримінували відмову співпрацювати з контроверсійною парламентською комісією, засудивши їх до 7-8 місяців ув’язнення.

Зазначена парламентська комісія готує звіт про період президентства Михеїла Саакашвілі та збирається передати його до Конституційного суду з вимогою визнати політсилу Саакашвілі "Єдиний національний рух" неконституційною.

Наступного дня, 24 червня, у Британії закликали грузинську владу припинити переслідування опозиційних політиків, які відмовляються співпрацювати з парламентською слідчою комісією для розслідування "злочинів влади Саакашвілі".