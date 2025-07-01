Британия вызвала представителя Грузии из-за репрессий и притеснений оппозиции

Великобритания вызвала временного поверенного Грузии в связи с "репрессиями" правящей партии "Грузинская мечта" против населения, независимых СМИ и оппозиционных голосов в Грузии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 30 июня, Великобритания вызвала временного поверенного по делам Грузии в Министерство иностранных дел, где ему выразили "решительное противодействие Великобритании все более вредному курсу Грузии".

В МИД Великобритании выразили протест представителю Грузии "против ложных утверждений и публичных нападок со стороны "Грузинской мечты" на Великобританию и международных партнеров".

"Заключение ведущих лидеров оппозиции является последней попыткой грузинского правительства подавить свободы. Задержание политических соперников несовместимо с любыми евроатлантическими устремлениями "Грузинской мечты", а также с их конституционными обязательствами", – заявил представитель британского МИД.

Он подчеркнул, что правительство Великобритании "не будет колебаться рассмотреть дальнейшие действия, если Грузия не вернется к уважению и соблюдению демократии, свобод и прав человека".

В течение понедельника, 23 июня, Тбилисский городской суд объявил приговоры трем лидерам грузинской оппозиции, которым инкриминировали отказ сотрудничать с контроверсионной парламентской комиссией, приговорив их к 7-8 месяцам заключения.

Указанная парламентская комиссия готовит отчет о периоде президентства Саакашвили и собирается передать его в Конституционный суд с требованием признать политсилу Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.

На следующий день, 24 июня, в Великобритании призвали грузинские власти прекратить преследование оппозиционных политиков, которые отказываются сотрудничать с парламентской следственной комиссией по расследованию "преступлений власти Саакашвили".