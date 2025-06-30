В Італії зростає навантаження на лікарні через сильну спеку

Лікарняні відділення невідкладної допомоги по всій Італії перебувають під тиском через сильну спеку, яка ще більше посилюється.

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

У деяких найспекотніших регіонах, наприклад в Тоскані, кількість надходжень до лікарень збільшилася на 20 відсотків, причому більшість пацієнтів складають літні люди, які страждають від зневоднення.

За прогнозами, спека триватиме щонайменше ще 10 днів, при цьому температура в південних районах країни і на островах досягне 42°C.

Деякі регіони, в тому числі Лаціо, Умбрія, Тоскана, Калабрія і Апулія, планують заборонити роботу на відкритому повітрі в найспекотніші години дня.

В умовах спеки та вітру також надійшли повідомлення про лісові пожежі в Лаціо, Сицилії, Кампанії, а особливо на Сардинії, де за кілька годин спалахнули 24 пожежі.

Повідомляли, що південь Європи накрила сильна спека, зокрема в таких країнах, як Італія, Іспанія та Греція, температура перевищила 40°C.

Крім того, Німеччина за останній рік пережила майже вдвічі більше днів з екстремальною спекою, ніж це було б без впливу змін клімату.