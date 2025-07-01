Францию накрыла сильная жара: закрыто более 1000 школ и верхушка Эйфелевой башни

Во Франции во вторник, 1 июля, ожидается новый пик жары, в связи с чем в 16 департаментах страны объявлен красный уровень опасности.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".

Как отмечено, еще для 68 департаментов сохранен оранжевый уровень опасности.

Французское метеорологическое агентство предупреждает, что во вторник в "оранжевых" департаментах ожидается температура воздуха в диапазоне от 36°C до 39°C.

В департаментах с красным уровнем опасности жара достигнет показателей 40°C-41°C.

"Понижение температуры начнется постепенно в среду с запада страны, но в центре и на востоке страны сохранится жаркая погода", – объясняет агентство.

Из-за сильной жары верхушка знаменитой Эйфелевой башни в Париже будет закрыта для посетителей до среды. При этом посетители могут попасть на первый и второй этажи.

Министерство образования объявило в понедельник вечером, что около 1350 государственных школ из 45 тысяч будут частично или полностью закрыты во вторник из-за жаркой погоды.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру отправился в Оперативный центр межведомственного кризисного управления (Cogic) для оценки ситуации.

Сообщалось, что ночь с 29 на 30 июня во Франции стала самой теплой в истории наблюдений для июня.

От экстремальных температур сейчас страдает весь юг Европы. В Италии, Испании, Греции дневные температурные максимумы превышают 40°C.

В Италии из-за жары возросла нагрузка на больницы.