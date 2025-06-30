Франція зафіксувала найспекотнішу червневу ніч в історії

Ніч з 29 на 30 червня у Франції стала найтеплішою в історії спостережень для червня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Метеослужба Météo-France оголосила, що ніч проти 30 червня стала найспекотнішою для цього місяця за всю історію спостережень. Середня температура становила 20,2°C, побивши рекорд 20,1°C, який зареєстрували 27 червня 2019 року.

Середньодобова температура понеділка, за попередніми даними, також стане найвищою для червня в історії спостережень.

На вівторок 1 липня у 16 департаментах Франції оголошено найвищий, червоний рівень попередження через спеку. Найвищі температури очікують у центрально-північній частині країни, у тому числі Парижі. Денні максимуми можуть сягати 36-41°C.

Практично на всій решті території Франції діятиме другий, помаранчевий рівень попередження. Відносно прохолодні температури збережуться лише на тонкій смужці території на узбережжі Ла-Маншу.

Деякі міста почали запроваджувати надзвичайні заходи у зв’язку зі спекою. Зокрема, у Страсбурзі у період з вівторка по четвер вирішили закривати школи у другій половині дня.

Від екстремальних температур зараз потерпає увесь південь Європи. В Італії, Іспанії, Греції денні температурні максимуми перевищують 40°C.

В Італії через спеку зросло навантаження на лікарні.