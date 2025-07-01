В Грузії одного з лідерів опозиції засудили до тюремного ув’язнення

В Грузії Тбіліський міський суд засудив одного з лідерів опозиційної партії "Ахалі" Ніку Гварамію до восьми місяців тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Відповідний вирок лідеру опозиції винесли за невиконання вимоги парламентської тимчасової слідчої комісії.

Ніку Гварамії також заборонили обіймати посади протягом двох років.

Сам обвинувачений на судовому засіданні не був присутній.

Як повідомляла "Європейська правда", співробітники правоохоронних органів арештували Гварамію у пенітенціарній установі, куди опозиційний політик прибув сам.

​​Наприкінці травня міський суд Тбілісі ухвалив рішення про арешт одного з лідерів опозиції Ніки Мелії, якого напередодні затримали.

Арешт Мелії настав слідом за аналогічними переслідуваннями інших опозиціонерів – його партнера по "Коаліції за зміни" Зураба Джапарідзе і колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі.