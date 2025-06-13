У Грузії заарештували ще одного лідера опозиції

У Грузії заарештували лідера опозиційної коаліції "За зміни" Ніку Гварамію.

Про це повідомляє SOVA, пише "Європейська правда".

Співробітники правоохоронних органів арештували Гварамію в Руставській пенітенціарній установі №12, куди опозиційний політик прибув сам.

Перед цим Гварамія, прибувши до Руставської в'язниці, зателефонував за номером 112 і сам викликав поліцію. У свою чергу, як заявили патрульні, які прибули на місце, вони "передали" інформацію про місцезнаходження Гварамії до відповідної служби.

"Олігархія повинна впасти! Слава Грузії!" – сказав Ніка Гварамія під час арешту.

Раніше суддя Тбіліського міського суду замінив заставу на ув'язнення у справі про неявку лідера коаліції "За зміни" Ніки Гварамії до спірної слідчої парламентської комісії. Сам опозиційний політик на судове засідання не з'явився.

Нагадаємо, Ніка Гварамія був викликаний до Тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії, куди не з'явився. У зв'язку з цим йому пред'явлено звинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу, що передбачає "невиконання вимоги Тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії", що карається штрафом або позбавленням волі на строк до одного року.

Ніці Гварамія було надано 50-денний термін для внесення застави, який закінчився 7 червня.

Наприкінці травня міський суд Тбілісі ухвалив рішення про арешт одного з лідерів опозиції Ніки Мелії, якого напередодні затримали.

Арешт Мелії настав слідом за аналогічними переслідуваннями інших опозиціонерів – його партнера по "Коаліції за зміни" Зураба Джапарідзе і колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі.

Перед цим партія влади "Грузинська мрія" поспішно ухвалила поправки до законодавства, якими криміналізувала відмову відповідати на питання парламентських комісій.

Затримані опозиціонери стали одними з лідерів антиурядових протестів, які почалось восени 2024 року після заяви "Грузинської мрії" про паузу в євроінтеграції.

Ці протести супроводжувались жорсткими діями силовиків і посиленням тиску влади на громадянське суспільство.