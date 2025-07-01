В Грузии одного из лидеров оппозиции приговорили к тюремному заключению

В Грузии Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров оппозиционной партии "Ахали" Нику Гварамию к восьми месяцам тюремного заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Соответствующий приговор лидеру оппозиции вынесли за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии.

Нику Гварамии также запретили занимать должности в течение двух лет.

Сам обвиняемый на судебном заседании не присутствовал.

Как сообщала "Европейская правда", сотрудники правоохранительных органов арестовали Гварамию в пенитенциарном учреждении, куда оппозиционный политик прибыл сам.

В конце мая городской суд Тбилиси принял решение об аресте одного из лидеров оппозиции Ники Мелии, которого накануне задержали.

Арест Мелии последовал за аналогичными преследованиями других оппозиционеров – его партнера по "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.