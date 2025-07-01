У Барселоні зафіксували найспекотніший червень за понад сотню років

Іспанська Барселона зафіксувала найспекотніший червень з моменту початку спостережень понад століття тому.

Про це повідомила у вівторок, 1 липня, національна метеорологічна служба Іспанії, пише AP, передає "Європейська правда".

Обсерваторія Фабра повідомила про середню температуру 26 градусів Цельсія, що є рекордом з 1914 року. Попередній рекорд середньої температури в червні становив 25,6 °C і був зафіксований у 2003 році.

Та сама метеорологічна станція повідомила, що 30 червня було зафіксовано одноденну максимальну температуру 37,9°C для червня.

Від екстремальних температур зараз потерпає увесь південь Європи. В Італії, Іспанії, Греції денні температурні максимуми перевищують 40°C. В Італії через спеку зросло навантаження на лікарні.

А в низці французьких департаментів у вівторок, 1 липня, очікують новий пік спеки.

Через сильну спеку верхівка знаменитої Ейфелевої вежі у Парижі залишатиметься закритою для відвідувачів до середи. При цьому відвідувачі можуть потрапити на перший та другий поверхи.