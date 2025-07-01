В Барселоне зафиксировали самый жаркий июнь за более чем сотню лет

Испанская Барселона зафиксировала самый жаркий июнь с момента начала наблюдений более века назад.

Об этом сообщила во вторник, 1 июля, национальная метеорологическая служба Испании, пишет AP, передает "Европейская правда".

Обсерватория Фабра сообщила о средней температуре 26 градусов Цельсия, что является рекордом с 1914 года. Предыдущий рекорд средней температуры в июне составлял 25,6 °C и был зафиксирован в 2003 году.

Та же метеорологическая станция сообщила, что 30 июня была зафиксирована однодневная максимальная температура 37,9°C для июня.

От экстремальных температур сейчас страдает весь юг Европы. В Италии, Испании, Греции дневные температурные максимумы превышают 40°C. В Италии из-за жары возросла нагрузка на больницы.

А в ряде французских департаментов во вторник, 1 июля, ожидают новый пик жары.

Из-за сильной жары верхушка знаменитой Эйфелевой башни в Париже будет оставаться закрытой для посетителей до среды. При этом посетители могут попасть на первый и второй этажи.