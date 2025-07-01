Німеччина викликає посла Ірану після затримання підозрюваного у шпигунстві

Німецьке Міністерство закордонних справ викликало іранського посла після того, як в Данії заарештували чоловіка за підозрою у шпигунстві за євреями в Німеччині.

Про це відомство повідомило на Х, пише "Європейська правда".

Німецьке МЗС заявило, що вважає неприйнятними будь-які загрози життю євреїв у країні.

"Підозра щодо чоловіка в Данії у ймовірній шпигунській діяльності на користь Ірану має бути повністю розслідувана. Сьогодні іранського посла було викликано до Міністерства закордонних справ", – додали там.

Прокуратура Німеччини раніше у вівторок повідомила, що звинувачує у шпигунстві на користь Ірану громадянина Данії, який збирав інформацію про єврейські об'єкти та людей у Берліні.

Підозрюваний фотографував будівлі, зокрема штаб-квартиру Німецько-ізраїльського товариства, і отримував накази від "Кудс" – закордонного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо, наприкінці травня Фінляндія вперше офіційно звинуватила у шпигунстві Іран.

Тим часом Франція подала до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану у зв'язку з двома французькими громадянами, яких уже три роки утримують під вартою.