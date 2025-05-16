Франція подала позов проти Ірану до вищого суду ООН через затриманих громадян

Франція подала до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану у зв'язку з двома французькими громадянами, яких уже три роки утримують під вартою в близькосхідній країні.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

40-річну вчительку літератури зі східної Франції Сесіль Колер та її партнера Жака Періса, якому за 70 років, заарештували 7 травня 2022 року в останній день туристичної поїздки до Ірану.

Їх утримують під вартою за звинуваченням у шпигунстві, яке вони категорично заперечують.

У своєму позові Франція звинувачує Іран "у порушенні своїх зобов'язань щодо надання консульського захисту" парі, яку "утримують як заручників... в жахливих умовах, які прирівнюються до катувань", сказав Барро.

Колер і Періс є останніми відомими французькими затриманими в Ірані після нещодавнього звільнення низки інших затриманих і вважаються французьким урядом "державними заручниками".

За словами їхніх родичів, обидва перебувають у в'язниці в надзвичайно важких умовах.

Нагадаємо, у січні в МЗС Франції закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану, нагадавши, що Парижу досі не вдалось повернути додому трьох затриманих там французів.

Ця заява пролунала після того, як у грудні в Ірані затримали італійську журналістку Чечилію Сала, яка поїхала туди у відрядження. 8 січня Італія оголосила, що домоглась звільнення журналістки.