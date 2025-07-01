Німеччина звинуватила громадянина Данії у шпигунстві на користь Ірану

У Німеччині звинувачують у шпигунстві на користь Ірану громадянина Данії, який збирав інформацію про єврейські об'єкти та осіб у Берліні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані німецької прокуратури, пише "Європейська правда".

За даними німецьких прокурорів, підозрюваний у червні 2025 року вів спостереження за трьома об'єктами в рамках підготовки до подальшої розвідувальної діяльності, включаючи можливі терористичні атаки на єврейські об'єкти.

Підозрюваний фотографував будівлі, зокрема штаб-квартиру Німецько-ізраїльського товариства, і отримував накази від "Кудс" – закордонного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції.

Прокурори Німеччини заявили, що минулого тижня за допомогою поліції данського міста Орхус було виконано ордер на арешт.

Після перевезення з Данії підозрюваний буде доставлений до слідчого судді Федерального суду Німеччини, повідомили прокурори.

Нагадаємо, наприкінці травня Фінляндія вперше офіційно звинуватила у шпигунстві Іран.

Тим часом Франція подала до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану у зв'язку з двома французькими громадянами, яких уже три роки утримують під вартою.