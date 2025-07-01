Германия вызывает посла Ирана после задержания подозреваемого в шпионаже

Немецкое Министерство иностранных дел вызвало иранского посла после того, как в Дании арестовали мужчину по подозрению в шпионаже за евреями в Германии.

Об этом ведомство сообщило на Х, пишет "Европейская правда".

Немецкий МИД заявил, что считает неприемлемыми любые угрозы жизни евреев в стране.

"Подозрение в отношении мужчины в Дании в вероятной шпионской деятельности в пользу Ирана должно быть полностью расследовано. Сегодня иранский посол был вызван в Министерство иностранных дел", – добавили там.

Прокуратура Германии ранее во вторник сообщила, что обвиняет в шпионаже в пользу Ирана гражданина Дании, который собирал информацию о еврейских объектах и людях в Берлине.

Подозреваемый фотографировал здания, в частности штаб-квартиру Немецко-израильского общества, и получал приказы от "Кудс" – зарубежного подразделения Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, в конце мая Финляндия впервые официально обвинила в шпионаже Иран.

Тем временем Франция подала в Международный суд ООН иск против Ирана в связи с двумя французскими гражданами, которых уже три года удерживают под стражей.