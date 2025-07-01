Парламент Франції очікувано провалив вотум недовіри уряду

Національна асамблея Франції у вівторок не змогла проголосувати за вотум недовіри уряду Франсуа Байру, який ініціювали соціалісти у звʼязку з невдалими переговорами щодо пенсійної реформи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Ініційований Соціалістичною партією вотум недовіри уряду Байру на голосуванні у вівторок підтримали 189 депутатів – значно менше, ніж мінімально необхідні 289.

Соціалісти закидали прем'єр-міністру, що він не запропонував парламенту законопроєкт для обговорення питання про підвищення пенсійного віку до 64 років, щодо якого депутати так і не змогли висловитися.

У 2023 році через відсутність більшості в парламенті тодішня глава уряду Елізабет Борн вирішила застосувати статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє ухвалювати закон без голосування.

Байру обіцяв винести пропозиції щодо пенсійної реформи в парламент після завершення ініційованих ним переговорів між профспілками та роботодавцями. Але вони не призвели до конкретних результатів.

Попри це, премʼєр Франції пообіцяв, що його уряд восени ухвалить рішення щодо частини домовленостей.

Вотум недовіри уряду Байру був заздалегіль приречений на провал без підтримки ультраправого "Національного об’єднання". У партії дали зрозуміти, що готові розглядати такий крок не раніше осені, щоб мати важіль тиску на прем’єра під час дебатів стосовно бюджету.