Премʼєру Франції загрожує вотум недовіри після провалу "пенсійних" переговорів

У Соціалістичній партії Франції заявили, що винесуть на голосування вотум недовіри уряду Франсуа Байру після провалу ініційованих ним переговорів щодо пенсійної реформи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Лідер фракції соціалістів у Національній асамблеї Франції Борис Валло заявив, що Байру відмовився взяти зобовʼязання подати до парламенту законопроєкт для перегляду пенсійної реформи.

Таке зобовʼязання соціалісти вимагали після того, як кількамісячні переговори між роботодавцями та профспілками з питань пенсійної реформи, ініційовані премʼєром, зазнали невдачі.

"Ви взяли на себе зобов'язання, яких не дотрималися… Це змушує нас, пане прем'єр-міністре, подати клопотання про недовіру до вашого уряду", – заявив Валло.

Вотум недовіри уряду премʼєра Франції має бути проголосований протягом двох днів. Без підтримки з боку соціалістів ризик втратити премʼєрську посаду для Байру зростає.

Водночас для оголошення вотуму недовіри французькому уряду потрібна також підтримка найбільшої фракції парламенту – ультраправого "Національного обʼєднання", яке досі від такого кроку утримувалось.

Читайте також: Вимушений вибір Макрона: чого чекати Україні від нового прем'єр-міністра Франції.