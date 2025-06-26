Премʼєр Франції не визнає поразку в "пенсійних" переговорах, що загрожує його уряду

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру відмовився визнати поразку після того, як його зусилля зі зміни непопулярної реформи пенсійної системи 2023 року завершились невдачею цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На пресконференції в четвер Байру заявив, що профспілки та представники промисловості, які брали участь в ініційованих ним переговорах з питань пенсійної реформи, змогли домовитися про кілька компромісів.

Ці компроміси, зокрема зобов'язання забезпечити фінансову стійкість пенсійної системи до 2030 року та зміну розрахунку пенсій для уникнення дискримінації жінок, французький уряд планує ухвалити восени.

"На мою думку, говорити про провал, коли ми досягли такої великої кількості важливих домовленостей щодо пенсійної системи, не є реалістичним", – наголосив Байру.

Його пресконференція стала відповіддю на рішення Соціалістичної партії ініціювати вотум недовіри французькому уряду на підставі провалів "пенсійних переговорів".

Ця ініціатива, однак, від початку не має шансів на успіх без підтримки ультраправого "Національного об’єднання". А в партії вже дали зрозуміти, що готові розглядати такий крок не раніше осені, щоб мати важіль тиску на прем’єра під час дебатів стосовно бюджету.

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