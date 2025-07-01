Парламент Франции ожидаемо провалил вотум недоверия правительству

Национальная ассамблея Франции во вторник не смогла проголосовать за вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который инициировали социалисты в связи с неудачными переговорами по пенсионной реформе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Инициированный Социалистической партией вотум недоверия правительству Байру на голосовании во вторник поддержали 189 депутатов – значительно меньше, чем минимально необходимые 289.

Социалисты упрекнули премьер-министра в том, что он не предложил парламенту законопроект для обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста до 64 лет, по которому депутаты так и не смогли высказаться.

В 2023 году из-за отсутствия большинства в парламенте тогдашняя глава правительства Элизабет Борн решила применить статью 49.3 Конституции, которая позволяет принимать закон без голосования.

Байру обещал вынести предложения по пенсионной реформе в парламент после завершения инициированных им переговоров между профсоюзами и работодателями. Но они не привели к конкретным результатам.

Несмотря на это, премьер Франции пообещал, что его правительство осенью примет решение по части договоренностей.

Вотум недоверия правительству Байру был заранее обречен на провал без поддержки ультраправого "Национального объединения". В партии дали понять, что готовы рассматривать такой шаг не раньше осени, чтобы иметь рычаг давления на премьера во время дебатов по бюджету.