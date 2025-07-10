Європарламент очікувано відхилив вотум недовіри Єврокомісії
Європарламент під час голосування 10 липня очікувано не підтримав вотум недовіри Єврокомісії, ініційований румунськими ультраправими.
Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди".
Під час розгляду вотуму недовіри Єврокомісії у четвер євродепутати відхилили його. "За" проголосували 175 з 553 тих, хто брав участь у голосуванні, тоді як проти – 360 і 18 утрималися.
Нагадаємо, ініціатива щодо вотуму недовіри Єврокомісії належить євродепутатові Георге Піпереа з румунської ультраправої партії "Альянс за об’єднання румунів" (AUR).
Приводом для оголошення вотуму недовіри стало таємне листування глави Єврокомісії з Альбертом Бурлою, генеральним директором фармацевтичного гіганта Pfizer, під час обговорень щодо постачання до ЄС вакцин у розпал пандемії коронавірусу.
Суд Європейського Союзу у травні визнав неправомірною відмову Єврокомісії розкрити журналістам The New York Times повідомлення з листування фон дер Ляєн із керівником фармкомпанії Pfizer.
На засіданні 7 липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відкинула звинувачення в тому, що її листування з керівниками фармацевтичних компаній під час епідемії коронавірусу у 2021 році суперечило інтересам Євросоюзу, і назвала такі закиди брехнею.