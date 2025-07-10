Европарламент ожидаемо отклонил вотум недоверия Еврокомиссии

Европарламент во время голосования 10 июля ожидаемо не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии, инициированный румынскими ультраправыми.

Об этом сообщает корреспондентка "Европейский правды".

При рассмотрении вотума недоверия Еврокомиссии в четверг евродепутаты отклонили его. "За" проголосовали 175 из 553 участвовавших в голосовании, тогда как против – 360 и 18 воздержались.

Напомним, инициатива о вотуме недоверия Еврокомиссии принадлежит евродепутату Георге Пипереа из румынской ультраправой партии "Альянс за объединение румын" (AUR).

Поводом для объявления вотума недоверия стала тайная переписка главы Еврокомиссии с Альбертом Бурлой, генеральным директором фармацевтического гиганта Pfizer, во время обсуждений относительно поставок в ЕС вакцин в разгар пандемии коронавируса.

Суд Европейского Союза в мае признал неправомерным отказ Еврокомиссии раскрыть журналистам The New York Times сообщения из переписки фон дер Ляйен с руководителем фармкомпании Pfizer.

На заседании 7 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла обвинения в том, что ее переписка с руководителями фармацевтических компаний во время эпидемии коронавируса в 2021 году противоречила интересам Евросоюза, и назвала такие упреки ложью.