Суд ЄС: Єврокомісія мала надати журналістам листування фон дер Ляєн з керівником Pfizer

Суд ЄС анулював рішення-відмову Єврокомісії розкрити журналістам The New York Times повідомлення з листування президентки фон дер Ляєн із керівником фармкомпанії Pfizer перед підписанням великого контракту на закупівлю вакцин від COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про таке рішення повідомила пресслужба Суду ЄС 14 травня.

Суд вирішив, що рішення Єврокомісії про відмову надати журналістці The New York Times доступ до листування Урсули фон дер Ляєн з керівником Pfizer, що передувало підписанню великого контракту на закупівлю вакцин від COVID-19, слід анулювати.

Розгляд питання тривав понад два роки.

Єврокомісія аргументувала свою відмову розкрити повідомлення з листування тим, що конкретного документа не існувало.

Суд вважає, що відповіді Єврокомісії щодо запиту на доступ ґрунтувалися на "припущеннях чи змінюваній або неточній інформації", проте The New York Times надали достатні докази того, що дане листування існувало.

"У такій ситуації Єврокомісія не може просто стверджувати, що не володіє документами, щодо яких подається запит, а має подати надійні пояснення, з яких громадськість і Суд зможуть зрозуміти, чому такі документи неможливо знайти", – зазначають у комюніке.

Суд зауважив, що Єврокомісія не пояснила у деталях, який пошук використовувався для пошуку документів, і не вказала, де саме їх намагались шукати, тож наданих пояснень недостатньо на підкріплення заяв про "відсутність документів". Суд також зауважив, що немає ясності з приводу того, чи дане листування було втрачене, а якщо це так – то важливо, чи це було цілеспрямоване або автоматичне видалення, чи у фон дер Ляєн змінився телефон.

Також Суд вважає недостатніми пояснення Єврокомісії, чому там вважають це листування у контексті закупівлі вакцин таким, що не містило важливої інформації, збереження якої слід було б забезпечити.

У січні 2025 року суд Бельгії відхилив позов проти фон дер Ляєн стосовно текстових повідомлень, якими вона обмінювалась із керівником компанії Pfizer під час переговорів щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.