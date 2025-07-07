Фон дер Ляєн розповіла про обмін sms з директором фармкомпанії, за який її критикують

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відкинула звинувачення в тому, що її листування з керівниками фармацевтичних компаній під час епідемії коронавірусу у 2021 році суперечило інтересам Євросоюзу, і назвала такі закиди брехнею.

Про це фон дер Ляєн заявила, виступаючи на засіданні Європарламенту 7 липня у Страсбурзі, під час розгляду вотуму недовіри Європейській комісії, передає кореспондентка "Європейської правди".

Урсула фон дер Ляєн назвала брехнею звинувачення проти неї у тому, що її листування з керівниками фармкомпаній протирічило інтересам ЄС.

"Це не секрет, що я була на зв’язку з керівниками компаній, які виробляли вакцини, здатні вивести нас із кризи. Звісно, я була. Так само, як я консультувалася з найкращими епідеміологами та вірусологами у світі", – розповіла президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що "припущення, що ці контракти якимось чином були неналежними або суперечили європейським інтересам, абсолютно хибні з будь-якої точки зору".

"Тож дозвольте мені ще раз чітко викласти факти. Перемовини щодо контрактів проводилися спільно Єврокомісією та державами-членами. Кожен окремий контракт уважно розглядався в столицях країн перед тим, як його підписували всі 27 держав-членів. Не було жодних таємниць, прихованих положень чи зобов’язань купувати вакцини для країн-членів", – пояснила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії додала, що усі 27 держав-членів ухвалювали рішення купувати вакцини добровільно.

"Тому будь-які твердження про те, що якась держава-член не знала про контракти, ціни чи обсяги, є нечесними. Власне, називаймо речі своїми іменами: це просто брехня", – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", 7 липня у Страсбурзі Європейський парламент розглядає вотум недовіри Європейській комісії. А у четвер, 10 липня, проведе відповідне голосування про недовіру президентці Урсулі фон дер Ляєн та усьому чинному складу Єврокомісії.

Ініціатива щодо вотуму недовіри Єврокомісії належить євродепутатові Георге Піпереа з румунської ультраправої партії AUR.

Приводом для оголошення вотуму недовіри стало таємне листування глави Єврокомісії з Альбертом Бурлою, генеральним директором фармацевтичного гіганта Pfizer, під час обговорень щодо постачання до ЄС вакцин у розпал пандемії коронавірусу.

Суд Європейського Союзу у травні визнав неправомірною відмову Єврокомісії розкрити журналістам The New York Times повідомлення з листування фон дер Ляєн із керівником фармкомпанії Pfizer.