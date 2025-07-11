У Польщі викрили лабораторії з виробництва синтетичних наркотиків

Центральне бюро розслідувань у польському місті Лодзь закрило дві лабораторії з виробництва синтетичних наркотиків на понад 25 млн злотих (близько $6,8 млн).

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Польські правоохоронці вилучили клефедрону на суму понад 25 млн злотих (близько $6,8 млн).

Перша операція була проведена в районі польського міста Млава. На одній з ділянок було виявлено лабораторію з виробництва клефедрону.

Співробітники центрального бюро розслідувань вилучили понад 200 кг готового наркотику в кристалічній формі та понад 1500 кг речовини в рідкому вигляді, що перебувала на різних стадіях кристалізації.

Фото: Центральне бюро розслідувань

Фото: Центральне бюро розслідувань

Кілька днів по тому співробітники Департаменту боротьби з організованою наркозлочинністю Центрального бюро розслідувань у Лодзі за підтримки поліцейських з управління поліції повіту Іновроцлав знову провели операцію у Куявсько-Поморському воєводстві.

В Іновроцлаві в промисловому приміщенні було виявлено ще одну нелегальну лабораторію з виробництва наркотичних речовин. 40-річний чоловік, який керував виробничим процесом, був затриманий на місці злочину.

Співробітники вилучили понад 350 кг готового наркотику та все хімічне обладнання, яке використовувалося для його виготовлення.

Одночасно операції проводилися в Осеку-Великому. Там, на приватній території, було вилучено приблизно 1,5 кг готового наркотику, хімікатів та обладнання, що використовувалося для виробництва. Затримано 34-річного чоловіка, який керував незаконною діяльністю.

Фото: Центральне бюро розслідувань

Фото: Центральне бюро розслідувань

Обох затриманих доставили до окружної прокуратури, де їм, серед іншого, висунули звинувачення у виробництві значних кількостей психотропних речовин.

На вимогу прокурора районний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримісячного попереднього ув'язнення.

За скоєні злочини підозрюваним загрожує від 3 до 20 років позбавлення волі. Обидва розслідування тривають. Слідчі перевіряють подальші версії щодо виробництва та розповсюдження незаконних речовин.

Кілька днів тому польська поліція влаштувала масштабну операцію проти наркозлочинності у Варшаві та передмістях, у її рамках затримали 228 осіб.

Як повідомляли, у Нідерландах хочуть конфіскувати рекордний 221 млн євро у наркобарона.

У супермаркетах у Нідерландів та інших країн неодноразово виявляли пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.