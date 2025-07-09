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У Варшаві пройшла масштабна операція проти наркоторгівлі з понад 200 затриманнями

Новини — Середа, 9 липня 2025, 11:59 — Марія Ємець

Польська поліція влаштувала масштабну операцію проти наркозлочинності у Варшаві та передмістях, у її рамках  затримали 228 осіб.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Заходи у рамках операції проходили протягом тижня, за цей час відбулося 130 обшуків і затримали 228 підозрюваних, вилучили 15 кг наркотиків.

На додачу до обшуків, провели близько тисячі перевірок у "локаціях підвищеного ризику"-  барах, нічних клубах, територіях довкола шкіл, залізничних станціях. 

82 затриманих вважають дотичними до наркобізнесу, їм загрожують звинувачення у володінні, виготовленні або розповсюдженні наркотичних речовин. 

Решта затримань стали результатом перевірок у місцях підвищеного ризику. 

Як повідомляли, у Нідерландах хочуть конфіскувати рекордний 221 млн євро у наркобарона.

У супермаркетах у Нідерландів та інших країн неодноразово виявляли пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.

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