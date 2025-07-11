В Польше разоблачили лаборатории по производству синтетических наркотиков

Центральное бюро расследований в польском городе Лодзь закрыло две лаборатории по производству синтетических наркотиков на более 25 млн злотых (около $6,8 млн).

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Польские правоохранители изъяли клефедрона на сумму более 25 млн злотых (около $6,8 млн).

Первая операция была проведена в районе польского города Млава. На одном из участков была обнаружена лаборатория по производству клефедрона.

Сотрудники центрального бюро расследований изъяли более 200 кг готового наркотика в кристаллической форме и более 1500 кг вещества в жидком виде, находившегося на разных стадиях кристаллизации.

Фото: Центральное бюро расследований

Фото: Центральное бюро расследований

Несколько дней спустя сотрудники Департамента борьбы с организованной наркопреступностью Центрального бюро расследований в Лодзи при поддержке полицейских из управления полиции уезда Иновроцлав снова провели операцию в Куявско-Поморском воеводстве.

В Иновроцлаве в промышленном помещении обнаружили еще одну нелегальную лабораторию по производству наркотических веществ. 40-летний мужчина, который руководил производственным процессом, был задержан на месте преступления.

Сотрудники изъяли более 350 кг готового наркотика и все химическое оборудование, которое использовалось для его изготовления.

Одновременно операции проводились в Осеке-Великом. Там, на частной территории, было изъято примерно 1,5 кг готового наркотика, химикатов и оборудования, которое использовалось для производства. Задержан 34-летний мужчина, который руководил незаконной деятельностью.

Фото: Центральное бюро расследований

Фото: Центральное бюро расследований

Обоих задержанных доставили в окружную прокуратуру, где им, среди прочего, было предъявлено обвинение в производстве значительного количества психотропных веществ.

По требованию прокурора районный суд применил меру пресечения в виде трехмесячного предварительного заключения.

За совершенные преступления подозреваемым грозит от 3 до 20 лет лишения свободы. Оба расследования продолжаются. Следователи проверяют дальнейшие версии относительно производства и распространения незаконных веществ.

Несколько дней назад польская полиция устроила масштабную операцию против наркопреступности в Варшаве и пригородах, в ее рамках задержали 228 человек.

Как сообщалось, в Нидерландах хотят конфисковать рекордный 221 млн евро у наркобарона.

В супермаркетах в Нидерландах и других странах неоднократно обнаруживали пакеты с наркотиками в грузах бананов, прибывших в магазины.