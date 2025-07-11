Дуда виступив із заявою у перший офіційний день пам'яті жертв Волинської трагедії

Президент Польщі Анджей Дуда в день, коли його країна вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії, заявив про убивства поляків українцями за етнічною ознакою, а також наголосив, що правда та пам'ять не повинні розділяти народи.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 11 липня, у день, який у червні польський Сейм визначив днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки", Дуда заявив, що "тільки на правді можна будувати зрілі та щирі відносини між народами, у тому числі між поляками та українцями".

Він заявив, що 11 липня 1943 року "беззахисні співвітчизники" Польщі були вбиті "українськими націоналістами".

"Вони були вбиті тому, що були поляками", – написав польський президент.

Він заявив, що Польща "хоче і має право знати, де лежать їхні останки", а також – "мати можливість гідно попрощатися з нашими близькими, помолитися на їхніх могилах і запалити свічки".

"Право на гідне вшанування пам'яті жертв, а особливо на їх спільне вшанування, є надзвичайно важливим елементом примирення і побудови доброго майбутнього. Правда і пам'ять не повинні розділяти нас, якщо вони ведуть до взаєморозуміння, примирення і спільної турботи про безпечне майбутнє", – підсумував Дуда.

Зазначимо, після того, як польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" – в українському МЗС у відповідь на це заявили, що таке рішення Польщі суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

Нагадаємо, у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.