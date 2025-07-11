Дуда выступил с заявлением в первый официальный день памяти жертв Волынской трагедии

Президент Польши Анджей Дуда в день, когда его страна чтит память жертв Волынской трагедии, заявил об убийствах поляков украинцами по этническому признаку, а также подчеркнул, что правда и память не должны разделять народы.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В пятницу, 11 июля, в день, который в июне польский Сейм объявил днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", Дуда заявил, что "только на правде можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами".

Он заявил, что 11 июля 1943 года "безоружные соотечественники" Польши были убиты "украинскими националистами".

"Они были убиты потому, что были поляками", – написал польский президент.

Он заявил, что Польша "хочет и имеет право знать, где лежат их останки", а также – "иметь возможность достойно попрощаться с нашими близкими, помолиться на их могилах и зажечь свечи".

"Право на достойное почтение памяти жертв, а особенно на их совместное почтение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения хорошего будущего. Правда и память не должны разделять нас, если они ведут к взаимопониманию, примирению и совместной заботе о безопасном будущем", – подытожил Дуда.

Отметим, после того как польский Сейм определил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", в украинском МИД в ответ на это заявили, что такое решение Польши противоречит духу добрососедских отношений между странами.

Напомним, в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, убитых в 1943-45 годах бойцами УПА.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.