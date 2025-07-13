Польща та Україна в Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії
Новини — Неділя, 13 липня 2025, 18:30 —
У неділю, 13 липня, в римо-католицькому кафедральному соборі Луцька на Волині відбулася урочиста меса за жертвами Волинської трагедії, у якій взяли участь польські дипломати.
Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".
Нещодавно польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".
Відтак 13 липня, в римо-католицькому кафедральному соборі Луцька на Волині відбулася урочиста меса за жертвами Волинської трагедії.
Серед учасників меси були представники польської меншини в Україні, польські дипломати та представники влади Волинської області.
На думку єпископа Едварда Кави, який проводив месу, Україна та Польща готові до обговорення важкої історичної події.
Кава наголосив, що потрібна ексгумація всіх жертв, щоб встановити їхні імена і віддати загиблим шану. Єпископ також зазначив, що "відродження пам’яті" важливе не лише для поляків, а й для українців.
"Я думаю, що це допоможе не лише полякам загоїти свої рани, але й нам в Україні це потрібно, щоб дивитися правді в очі, протистояти цій правді. Я переконаний, що це значно зміцнить відносини між Польщею та Україною, між народами. Це також загоїть усі ці рани та нарешті покладе край цій темі", – заявив Кава.
Зазначимо, коли польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" – українському МЗС у відповідь на це заявили, що таке рішення Польщі суперечить духу добросусідських відносин між країнами.
У червні Мінкульті повідомили, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова).
Польща, своєю чергою, надала Україні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова.
13 липня писали, що Польща очікує найближчим часом отримати дозвіл і провести пошукові роботи з виявлення останків польських жертв злочинів на Волині ще в одному місці на території Пужників Тернопільської області.