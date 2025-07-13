Польша и Украина в Луцке почтили память жертв Волынской трагедии

В воскресенье, 13 июля, в римско-католическом кафедральном соборе Луцка на Волыни состоялась торжественная месса по жертвам Волынской трагедии, в которой приняли участие польские дипломаты.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Недавно польский Сейм объявил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

Поэтому 13 июля в римско-католическом кафедральном соборе Луцка на Волыни состоялась торжественная месса по жертвам Волынской трагедии.

Среди участников мессы были представители польского меньшинства в Украине, польские дипломаты и представители власти Волынской области.

Фото: PAP

По мнению епископа Эдварда Кавы, который проводил мессу, Украина и Польша готовы к обсуждению тяжелого исторического события.

Кава подчеркнул, что необходима эксгумация всех жертв, чтобы установить их имена и отдать погибшим дань уважения. Епископ также отметил, что "возрождение памяти" важно не только для поляков, но и для украинцев.

"Я думаю, что это поможет не только полякам залечить свои раны, но и нам в Украине это нужно, чтобы смотреть правде в глаза, противостоять этой правде. Я убежден, что это значительно укрепит отношения между Польшей и Украиной, между народами. Это также залечит все эти раны и наконец-то положит конец этой теме", – заявил Кава.

Отметим, когда польский Сейм определил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", украинский МИД в ответ на это заявил, что такое решение Польши противоречит духу добрососедских отношений между странами.

В июне Минкульти сообщили, что Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне – в пределах Львова).

Польша, в свою очередь, предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова.

13 июля писали, что Польша ожидает в ближайшее время получить разрешение и провести поисковые работы по обнаружению останков польских жертв преступлений на Волыни еще в одном месте на территории Пужников Тернопольской области.