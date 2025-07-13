ЗМІ: прем’єр Чехії написав Фіцо листа, де закликав не блокувати санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав свого словацького колегу Роберта Фіцо не блокувати схвалення 18-го пакету санкцій проти Росії на рівні Європейського Союзу.

Про це він написав у листі, з яким ознайомилися чеські ЗМІ, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".

У листі Фіала наголосив на важливості єдиного підходу до агресії Росії проти України та нагадав про спільний історичний досвід окупації Москвою.

Прем’єр Чехії попередив, що блокування санкцій ізолює Словаччину в рамках ЄС.

"Ми маємо спільний інтерес в убезпеченні наших громадян. Співпраця в рамках ЄС і НАТО є надзвичайно важливою", – написав він.

Фіала сподівається, що Словаччина, як "найближчий партнер", перегляне свою позицію і допоможе зберегти єдність демократичного світу проти російської агресії.

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у п'ятницю, 11 липня, так і не вдалось затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування з боку Словаччини.

Наступного дня словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що націлений до вівторка, 15 липня, досягти угоди з Єврокомісією щодо гарантій, що Словаччина не постраждає від повної відмови від російського газу – і це, відповідно, розблокує ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що 15 липня у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.