Фіцо очікує на угоду з Єврокомісією до вівторка, щоб розблокувати санкції проти РФ

Словацький прем’єр Роберт Фіцо націлений до вівторка досягти угоди з Єврокомісією щодо гарантій, що Словаччина не постраждає від повної відмови від російського газу, що своєю чергою розблокує ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Фіцо наводить Denník N.

Очільник уряду Словаччини повторив, що без зазначених гарантій він не дасть згоду на розблокування нового санкційного пакета ЄС.

"Поки що ми тільки на стадії обіцянок", – сказав він.

Фіцо зазначив, що вранці розмовляв телефоном з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За його словами, це була "жорстка" розмова.

Він не став коментувати зміст розмови з Фрідріхом Мерцом, хоча сам кілька разів згадав про неї.

"Ми не погодимося на 18-й пакет доти, поки у нас не буде чогось на столі", – додав прем’єр Словаччини.

За словами Фіцо, Словаччина більше за всіх в ЄС схильна до ризику припинення поставок російського газу, оскільки це призведе до дефіциту газу, зростання транзакційних зборів і цін на сировину, а також загрози позову з боку російського "Газпрому" на 16 мільярдів євро.

Як повідомляли, під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у п'ятницю, 11 липня, так і не вдалось затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування з боку Словаччини.

При цьому співрозмовники "ЄвроПравди" висловили надію, що протягом вихідних позицію Словаччини вдасться змінити.