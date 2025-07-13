СМИ: премьер Чехии написал Фицо письмо, где призвал не блокировать санкции против РФ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал своего словацкого коллегу Роберта Фицо не блокировать одобрение 18-го пакета санкций против России на уровне Европейского Союза.

Об этом он написал в письме, с которым ознакомились чешские СМИ, передает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

В письме Фиала подчеркнул важность единого подхода к агрессии России против Украины и напомнил о совместном историческом опыте оккупации Москвой.

Премьер Чехии предупредил, что блокирование санкций изолирует Словакию в рамках ЕС.

"Мы имеем общий интерес в обеспечении безопасности наших граждан. Сотрудничество в рамках ЕС и НАТО является чрезвычайно важным", – написал он.

Фиала надеется, что Словакия, как "ближайший партнер", пересмотрит свою позицию и поможет сохранить единство демократического мира против российской агрессии.

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в пятницу, 11 июля, так и не удалось утвердить 18-й пакет санкций против России из-за блокировки со стороны Словакии.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.