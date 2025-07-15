Орбан хоче санкцій ЄС проти України через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на засіданні у Брюсселі 15 липня угорська сторона підніме питання про санкції ЄС за порушення прав людини проти українських посадовців, причетних до нібито смертельного побиття угорського громадянина у ТЦК на Закарпатті.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу Орбан опублікував у своєму Facebook.

Орбан заявив, що на засіданні Ради ЄС 15 липня, де будуть обговорювати низку санкційних рішень, Угорщина підніме питання про включення до санкційних списків ЄС за порушення прав людини українських посадовців у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття, нібито внаслідок побиття під час примусової мобілізації.

Як відомо, 10 липня до МЗС Угорщини викликали посла України Федора Шандора після повідомлень ЗМІ про те, що угорський громадянин загинув на Закарпатті начебто після побиття працівниками ТЦК.

У командуванні Сухопутних військ заявили, що загиблий – Йосип Шебештень – був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Як стверджують у Сухопутних військах, чоловік 18 червня самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження на ньому, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень.

У висновку судмедекспертизи йдеться, що причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

Орбан висловив співчуття "родині угорського чоловіка, який загинув внаслідок примусової мобілізації в Україні". Президент Угорщини написав листа сімʼї померлого.

Міністерство закордонних справ України назвало маніпуляцією заяву офіційного Будапешта на цю тему.

Раніше Орбан у рамках своєї інформкампанії проти ключового політичного суперника Петера Мадяра поширив згенероване ШІ відео, де угорцям після перемоги "Тиси" доводиться воювати в Україні.

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