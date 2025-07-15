Орбан хочет санкций ЕС против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на заседании в Брюсселе 15 июля венгерская сторона поднимет вопрос о санкциях ЕС за нарушение прав человека против украинских чиновников, причастных к якобы смертельному избиению венгерского гражданина в ТЦК на Закарпатье.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу Орбан опубликовал в своем Facebook.

Орбан заявил, что на заседании Совета ЕС 15 июля, где будут обсуждать ряд санкционных решений, Венгрия поднимет вопрос о включении в санкционные списки ЕС за нарушение прав человека украинских чиновников в связи со смертью Иосифа Шебештеня из Закарпатья, якобы в результате избиения во время принудительной мобилизации.

Как известно, 10 июля в МИД Венгрии вызвали посла Украины Федора Шандора после сообщений СМИ о том, что венгерский гражданин погиб на Закарпатье якобы после избиения работниками ТЦК.

В командовании Сухопутных войск заявили, что погибший – Иосиф Шебештень – был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.

Как утверждают в Сухопутных войсках, мужчина 18 июня самовольно покинул расположение воинской части без оружия, а через шесть дней обратился в больницу в Берегово. Во время обследования на нем, как заявляется, не обнаружили никаких телесных повреждений.

В заключении судмедэкспертизы говорится, что причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Орбан выразил соболезнования "семье венгерского мужчины, который погиб в результате принудительной мобилизации в Украине". Президент Венгрии написал письмо семье умершего.

Министерство иностранных дел Украины назвало манипуляцией заявление официального Будапешта на эту тему.

Ранее Орбан в рамках своей информкампании против ключевого политического соперника Петера Мадьяра распространил сгенерированное ИИ видео, где венграм после победы "Тисы" приходится воевать в Украине.

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