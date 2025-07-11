Президент Угорщини написав листа сімʼї угорця, нібито смертельно побитого ТЦК

Угорський президент Томаш Суйок написав листа сімʼї Йосипа Шебештеня – жителя Закарпаття, який, як стверджує Будапешт, є громадянином Угорщини і загинув через побиття співробітниками ТЦК.

Як повідомляє "Європейська правда", листа Суйок опублікував у пʼятницю на Facebook.

У листі угорський президент пише, що з глибоким сумом дізнався про смерть 45-річного чоловіка і від імені всіх угорців висловлює щире співчуття родині.

"Таке не може статися в Європі, це повністю суперечить усім людським цінностям, які сповідує наш континент, що пережив багато, і які європейські народи століттями послідовно визнають своїми", – пише Суйок.

"Кожне життя угорця є унікальною цінністю для нашого народу, тому втрата кожного угорця, що був у силі, є також національною трагедією", – додає він.

Нагадаємо, напередодні Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті працівниками ТЦК.

Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином Україні, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.