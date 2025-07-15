Словаччина і Мальта поки продовжують блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Посли ЄС у вівторок не погодять 18-й пакет санкцій проти Росії у зв’язку з тим, що Словаччина і Мальта не зняли своїх заперечень.

Про це "ЄвроПравді" повідомили двоє дипломатичних джерел у Брюсселі на умовах анонімності.

За словами співрозмовників, у вівторок посли ЄС вже не погодять 18-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Словаччина і Мальта досі не готові голосувати "за".

У зв’язку з тим, що Братислава і Валетта не змінили позицію, питання не ставили на голосування.

Обговорення продовжиться на засіданні Coreper (Комітету постійних представників, тобто послів країн ЄС у Брюсселі) наступного дня, 16 липня, з 9 години ранку.

Перед цим таку ж інформацію отримав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. Його джерела повідомили, що Мальта і Словаччина просигналізували, що сьогодні не голосуватимуть "за".

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до домовленості та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене вже сьогодні.

Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році. Втім, у понеділок Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС.

Мальта, наскільки відомо, має свої застереження щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту.