Словакия и Мальта пока продолжают блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России

Послы ЕС во вторник не согласуют 18-й пакет санкций против России в связи с тем, что Словакия и Мальта не сняли своих возражений.

Об этом "ЕвроПравде" сообщили два дипломатических источника в Брюсселе на условиях анонимности.

По словам собеседников, во вторник послы ЕС уже не согласуют 18-й пакет санкций против России, поскольку Словакия и Мальта до сих пор не готовы голосовать "за".

В связи с тем, что Братислава и Валетта не изменили позицию, вопрос не ставили на голосование.

Обсуждение продолжится на заседании Coreper (Комитета постоянных представителей, то есть послов стран ЕС в Брюсселе) на следующий день, 16 июля, с 9 часов утра.

Перед этим такую же информацию получил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк. Его источники сообщили, что Мальта и Словакия просигнализировали, что сегодня не будут голосовать "за".

Напомним, 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что страны "очень близки" к договоренности, и она надеется, что решение будет принято сегодня.

Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году. Впрочем, в понедельник Фицо намекнул, что Словакия на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС.

У Мальты, насколько известно, есть свои предостережения относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.