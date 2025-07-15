ЗМІ: Німеччина хоче зібльшити використання ШІ до 2030-го для підтримки економіки

Німеччина хоче до кінця десятиліття активізувати використання штучного інтелекту (ШІ), щоб підтримати економіку та конкурувати на світовій арені в ключових технологіях.

Про це свідчить документ, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначає агентство, гонка за розробку ШІ посилюється, і Китай, США та Індія виходять на перші позиції, чинячи тиск на Німеччину та Європейський Союз в цілому.

Відтак у проєкті стратегії німецького міністерства досліджень наголосили, що завдяки наступу в галузі ШІ – Німеччина хоче до 2030 року генерувати 10 % економічного випуску на основі ШІ та зробити ШІ важливим інструментом у центральних галузях досліджень. У стратегії не вказано, яку частку німецької економіки зараз забезпечує ШІ.

Згідно з доповіддю Організації економічного співробітництва та розвитку за 2024 рік про Німеччину та ШІ, країна повинна використовувати ШІ для вирішення найгостріших проблем, включно із переходом на зелену економіку, підвищення ефективності адміністративної та промислової діяльності та поліпшення якості охорони здоров'я.

Очікується, що німецький уряд ухвалить стратегію до кінця місяця, встановивши амбітні цілі, щоб наздогнати США та Китай у сфері ШІ.

У документі, зокрема, визначено цілі щодо тендерів на будівництво високопродуктивних обчислювальних центрів в Європейському Союзі, які мають запрацювати до 2027 року. Уряд хоче до кінця року узгодити свої заявки з промисловістю, експертами та федеральними землями.

Зазначається також, що Європейська комісія виділила 20 млрд євро з бюджету ЄС на будівництво "гігафабрик" ШІ.

Згідно з коаліційною угодою, укладеною на початку цього року, уряд Німеччини прагне побудувати принаймні один з таких центрів у Німеччині, серед зацікавлених компаній – Deutsche Telekom.

Німецька стратегія також визначає цілі щодо розвитку квантових обчислювальних технологій: до 2030 року мають бути створені два "квантові комп'ютери з корекцією помилок", які будуть доступні для користувачів.

Також передбачено план введення в експлуатацію цього року першого німецького дослідницького супутника для квантового зв'язку.

У стратегії зазначається, що, хоча Німеччина досягла перших успіхів в інноваціях, вона відстає в комерціалізації штучного інтелекту, що "створює конкурентні недоліки та залежність".

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Єврокомісія інвестує 1,3 млрд євро у штучний інтелект і кібербезпеку.

На початку червня писали, що Європейська комісія допускає можливість відтермінування деяких положень регулювання штучного інтелекту в ЄС, що було погоджено наприкінці 2023 року.

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