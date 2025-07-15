СМИ: Германия хочет увеличить использование ИИ до 2030 года для поддержки экономики

Германия хочет до конца десятилетия активизировать использование искусственного интеллекта (ИИ), чтобы поддержать экономику и конкурировать на мировой арене в ключевых технологиях.

Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечает агентство, гонка за разработку ИИ усиливается, и Китай, США и Индия выходят на первые позиции, оказывая давление на Германию и Европейский Союз в целом.

Поэтому в проекте стратегии немецкого министерства исследований подчеркнуто, что благодаря наступлению в области ИИ – Германия хочет к 2030 году генерировать 10% экономического выпуска на основе ИИ и сделать ИИ важным инструментом в центральных отраслях исследований. В стратегии не указано, какую долю немецкой экономики сейчас обеспечивает ИИ.

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития за 2024 год о Германии и ИИ, страна должна использовать ИИ для решения самых острых проблем, включая переход к зеленой экономике, повышение эффективности административной и промышленной деятельности и улучшение качества здравоохранения.

Ожидается, что немецкое правительство примет стратегию до конца месяца, установив амбициозные цели, чтобы догнать США и Китай в сфере ИИ.

В документе, в частности, определены цели по тендерам на строительство высокопроизводительных вычислительных центров в Европейском Союзе, которые должны заработать до 2027 года. Правительство хочет до конца года согласовать свои заявки с промышленностью, экспертами и федеральными землями.

Отмечается также, что Европейская комиссия выделила 20 млрд евро из бюджета ЕС на строительство "гигафабрик" ИИ.

Согласно коалиционному соглашению, заключенному в начале этого года, правительство Германии стремится построить по крайней мере один из таких центров в Германии, среди заинтересованных компаний – Deutsche Telekom.

Немецкая стратегия также определяет цели по развитию квантовых вычислительных технологий: к 2030 году должны быть созданы два "квантовых компьютера с коррекцией ошибок", которые будут доступны для пользователей.

Также предусмотрен план ввода в эксплуатацию в этом году первого немецкого исследовательского спутника для квантовой связи.

В стратегии отмечается, что, хотя Германия достигла первых успехов в инновациях, она отстает в коммерциализации искусственного интеллекта, что "создает конкурентные недостатки и зависимость".

Напомним, в марте стало известно, что Еврокомиссияинвестирует 1,3 млрд евро в искусственный интеллект и кибербезопасность.

В начале июня писали, что Европейская комиссия допускает возможность отсрочки некоторых положений регулирования искусственного интеллекта в ЕС, что было согласовано в конце 2023 года.

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