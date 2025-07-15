Рютте: вторинні санкції проти РФ можуть сильно вдарити ще по трьох країнах

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вторинні санкції можуть вдарити по Китаю, Бразилії та Індії, якщо Росія не буде серйозно ставитися до мирних переговорів з метою припинення війни проти України.

Його слова цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Виступаючи в останній день свого візиту до Вашингтона, у вівторок, 15 липня, Рютте заявив, що вторинні санкції можуть "дуже сильно" вдарити по Китаю, Бразилії та Індії.

"Я закликаю ці три країни. Можливо, вам варто звернути на це увагу, бо це може сильно вдарити по вам. Будь ласка, зателефонуйте Владіміру Путіну і скажіть йому, що він має серйозно поставитися до мирних переговорів", – наголосив генсек НАТО.

Також він зазначив, що Європа "знайде гроші" для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від російської агресії до початку будь-яких мирних переговорів.

Як відомо, 14 липня Трамп висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

"Ми дуже, дуже незадоволені ними (Росією. – Ред.). І якщо ми не домовимося протягом 50 днів, ми накладемо дуже суворі тарифи, приблизно у 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами (тарифи проти торговельних партнерів Росії. – Ред.)", – сказав він.

Він також підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".