Рютте: вторичные санкции против РФ могут сильно ударить еще по трем странам

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вторичные санкции могут ударить по Китаю, Бразилии и Индии, если Россия не будет серьезно относиться к мирным переговорам с целью прекращения войны против Украины.

Его слова цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Выступая в последний день своего визита в Вашингтон, во вторник, 15 июля, Рютте заявил, что вторичные санкции могут "очень сильно" ударить по Китаю, Бразилии и Индии.

"Я призываю эти три страны. Возможно, вам стоит обратить на это внимание, потому что это может сильно ударить по вам. Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам", – подчеркнул генсек НАТО.

Также он отметил, что Европа "найдет деньги" для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от российской агрессии до начала любых мирных переговоров.

Как известно, 14 июля Трамп выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень суровые тарифы", если в ближайшее время не будет заключено соглашение о мире.

"Мы очень, очень недовольны ими (Россией. – Ред.). И если мы не договоримся в течение 50 дней, мы наложим очень суровые тарифы, примерно в 100%. Вы называете их вторичными тарифами (тарифы против торговых партнеров России. – Ред.)", – сказал он.

Он также подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".