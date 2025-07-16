У Вашингтоні затримали чоловіка з пістолетом та луком біля Капітолію

Поліція Капітолію США (USCP) у середу, 16 липня, затримала чоловіка, який перевозив у своєму автомобілі кілька пістолетів, а також лук і стріли.

Про це пише Newsmax із посиланням на заяву правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як зазначається, патрульні звернули увагу на підозріле авто на Пенсильванія-авеню у Вашингтоні – на даху машини був прикріплений триколісний велосипед. Під час огляду офіцери помітили лук, стріли та порожню кобуру для пістолета.

Після допиту водій зізнався, що всередині автомобіля є вогнепальна зброя та лук зі стрілами.

За даними USCP, поки що чоловікові не висунуто офіційних обвинувачень. Поліція продовжує розслідування інциденту.

Нагадаємо, минулого липня під час замаху на американського президента Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці застрелили агенти Секретної служби.

Замах на Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика. Тодішня очільниця Секретної служби Кімберлі Чітл опинилася під шквалом критики і в липні 2024 року пішла з посади, передавши її тимчасовому керівнику.

З поверненням до Білого дому у січні 2025 року Трамп призначив очільником Секретної служби агента Шона Керрана, який прикрив його під час замаху.

Також нещодавно стало відомо, що Секретна служба призупинила службові повноваження шести своїх агентів у зв’язку з минулорічним замахом Трампа.